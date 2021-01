Bergamo: Gdf arresta quattro persone per evasione e usura, sequestrati beni per 27 mln

15 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Bergamo ha arrestato quattro persone, di cui tre in carcere e una ai domiciliari, accusate di essere parte di un gruppo criminale attivo nella commissione di reati tributari, fallimentari, riciclaggio, usura ed estorsione. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Bergamo, Federica Gaudino, dispone anche il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 27 milioni di euro e il divieto di esercitare imprese o ricoprirne uffici direttivi per un quinto indagato. Sono 50 i militari che hanno perquisito le abitazioni degli indagati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Vicenza e Verona.

Le indagini, avviate nel corso del 2018 a seguito di una verifica fiscale, avevano già portato nel 2019 al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 4 milioni di euro. I finanzieri hanno ricostruito una rete di società, costituite e amministrate direttamente o a mezzo di prestanomi, utilizzate per emettere dal 2015 al 2018, fatture relative ad operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro, in favore di numerose società compiacenti operanti nel Nord Italia, principalmente nel settore edile, della meccanica, del commercio di bancali in legno e pellet.

Un meccanismo creato per consentire un'evasione milionaria a vantaggio di numerosi imprenditori utilizzatori delle false fatture, ma che è servito anche per mascherare la restituzione di capitali concessi in prestito a tassi usurari dagli indagati ad aziende in difficoltà.