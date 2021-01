Bergamo: Gdf arresta quattro persone per evasione e usura, sequestrati beni per 27 mln (2)

15 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Attraverso gli accertamenti bancari, i militari sono risaliti anche ai flussi finanziari verso conti esteri accesi in istituti di credito in Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca, sui quali sono confluiti pagamenti di fatture false, successivamente monetizzati con prelevamenti di denaro contante e reintrodotti sul territorio nazionale con l'utilizzo di 'spalloni'.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati nei confronti degli indagati beni e valori quantificati in oltre 7,5 milioni di euro. In particolare diversi immobili, tra cui quattro ville, depositi, magazzini e fabbricati industriali ma anche terreni, diverse autovetture e moto, gioielli, orologi, quote societarie, denaro contante e disponibilità bancarie e postali.

Gli elementi complessivamente raccolti nel corso delle indagini hanno consentito di denunciare 22 persone coinvolte, a vario titolo, sequestrare beni e disponibilità finanziarie per 12 milioni di euro, elevare contestazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e Iva per oltre 19 milioni di euro e quantificare ulteriori operazioni imponibili per 42 milioni di euro, che formeranno oggetto di recuperi specifici.