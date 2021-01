Governo: Vono, 'non lascio Iv'**

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Nulla di vero. Nessuna tentazione". Lo dice Gelsomina Vono, senatrice Iv, a Affaritaliani.it rispetto alla possibilità che lasci il gruppo renziano. "Tutte le discussioni su presunte difficoltà all'interno di Italia viva sono strumentali. Abbiamo condiviso un percorso e un progetto politico e tutte le decisioni sono state prese insieme, di volta in volta, fino a quella delle dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. Non capisco perché venga fuori il mio nome".

"Non ho pensato mai a una simile eventualità", ovvero lasciare Iv. "Il mio passaggio a Italia viva, a settembre del 2019, è stato determinato proprio dalla condivisione del progetto politico che continua ad essere portato avanti con il lavoro che stiamo facendo". Nessuno la sta 'corteggiando' in queste ore, nessuno le ha fatto qualche telefonata? "Può anche essere, ma inutilmente". Lei, comunque, è sicura che rimarrà con Italia viva? "Sono sicura".

E se Riccardo Nencini dovesse ritirare il simbolo (del Psi) ceduto a Renzi per costituire il gruppo? "Anche su questo sono sicura: non accadrà. E lo dico, conoscendo Riccardo Nencini e avendo con lui un rapporto di stima e amicizia". Nel caso accadesse, rimarrebbe nel Misto? "Se succederà, ci penserò. Ma per adesso siamo con Italia viva-Psi".