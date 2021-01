Governo: Delrio, 'momento di costruire e non di demolire'**

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo voluto 'parlamentarizzare' la crisi perché il percorso fosse trasparente e chiaro a tutti. E nel frattempo vogliamo e siamo impegnati affinché nessun provvedimento rimanga sospeso e che tutti, dallo scostamento di bilancio ai decreti ristori, alla conversione di quelli sanitari procedano ordinatamente". Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, alla riunione dei deputati con Nicola Zingaretti.

"La drammatica crisi economica e sociale innescata dalla pandemia ha messo a nudo le fragilità del sistema Paese accentuando strutturali squilibri e diseguaglianze. Ricostruire un'Italia migliore e più giusta è la sfida della politica e in particolare di maggioranza e governo. La parola d'ordine deve essere costruire insieme. E' il momento di costruire e non di demolire. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, alle donne e agli uomini impegnati ogni giorno in questa guerra per sconfiggere il nemico invisibile con sacrificio, generosità e amore per il Paese".

"Questo è il momento della responsabilità. Non dobbiamo darci l'ambizione di sopravvivere ma di ripartire su basi più solide. E' in gioco non solo il superamento dell'emergenza sanitaria ma l'assetto sociale ed economico futuro del Paese, il futuro dei nostri figli. Rivolgersi al Parlamento perché, chi condivide questo disegno, sostenga l'esecutivo, è una scelta che condividiamo nel chiaro impegno che tutti dobbiamo assumere di dare all'Italia un governo più autorevole, efficiente, unito negli obiettivi e rapido nelle decisioni".