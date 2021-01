Governo: al Senato lavori in corso per nuovo gruppo, si punta a quota 18, anche da Iv**

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - Una vera "operazione politica" finalizzata a dare vita a una "maggioranza autorevole". Chi sta lavorando a questo progetto spiega all'Adnkronos che l'obiettivo è di rimanere perfettamente in linea con le indicazioni arrivate dal Quirinale. "Non una cosa raccogliticcia, insomma", sottolineano fonti parlamentari.

Il "progetto", come viene definito, cui si sta lavorando in queste ore al Senato con una serie di riunioni, sarebbe quindi destinato a prendere la forma di un nuovo gruppo parlamentare. Qualcosa di più strutturato di quel 'Maie-Italia23' annunciato oggi, per ora un semplice cambio di nome di una componente del gruppo Misto.

"Stiamo lavorando ad una maggioranza rafforzata, ad un vero governo della rinascita", dice non a caso uno dei senatori coinvolto nell'operazione. "Rafforzata" perché a fare la differenza in questa "operazione" sarebbe un drappello di senatori non considerati in modo organico nella maggioranza fino a oggi.