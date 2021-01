Mobilize, nuova entità commerciale oltre l'automobile

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - All'interno del nuovo piano strategico Renaulution, il gruppo Renault ha presentato le linee guida generali che caratterizzeranno Mobilize, nuova entità commerciale che si prefigge lo scopo di sviluppare nuovi vantaggi derivati dai servizi su dati, mobilità ed energia per gli utenti dei veicoli e di generare valore.

"Passeremo dall'essere un'azienda automotive che fa uso della tecnologia ad un'azienda tecnologica che fa uso delle auto, per cui almeno il 20% dei redditi proverranno dai servizi relativi ai dati e dal trading dell'energia entro il 2030", ha spiegato Luca de Meo, CEO del gruppo Renault. Mobilize permetterà al Gruppo di posizionarsi più velocemente nel nuovo mondo della mobilità proponendo soluzioni e servizi alle altre Marche ed ai partner esterni. Tre le mission: tempi di utilizzo delle auto prolungati, miglior gestione del valore residuo e obiettivo zero emissioni. Mobilize sarà caratterizzata da un'offerta unica, accessibile e utile declinata in quattro veicoli trasformati, due per il car sharing, uno per i servizi con conducente ed il restante per le consegne dell'ultimo miglio. Proporrà soluzioni di finanziamento innovative (abbonamento, leasing, pay-as-you-go), piattaforme dedicate a dati, servizi e software e nuovi servizi di manutenzione e ripristino (Re-Factory).