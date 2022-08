Meteo: a Milano 2020 anno più caldo della norma (2)

14 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Nel corso dell'estate sono state tre le ondate di calore, per un totale di 12 giorni: dal 28 luglio al 1 agosto, dall'8 al 12 agosto e il 21 e 22 dello stesso mese. Durante il primo di questi episodi sono state registrate sia la temperatura massima assoluta dell'anno, 37,3 gradi il primo agosto, sia la minima più elevata. Entrambi i valori sono ben superiori alla norma. La minima assoluta, -0.9 gradi, si è verificata il 31 dicembre.

I giorni di gelo, nei quali cioè la temperatura minima è stata inferiore allo zero, sono stati in tutto sei (tre a gennaio e tre a dicembre), mentre non si sono verificati giorni con massima negativa, cosiddetti “di ghiaccio”.

Per quanto riguarda le precipitazioni, con un totale di 947 mm cumulati il 2020 chiude leggermente sotto la media 1961-1990 (982.6 mm) e in linea con quella del 1981-2010 (939.3 mm). Nel corso dell'anno l'andamento pluviometrico è stato però incostante: si sono infatti alternati mesi avari di precipitazioni (in particolare febbraio, aprile e novembre) e altri molto più piovosi della norma, tra i quali giugno, luglio e soprattutto maggio.