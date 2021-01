Intesa Sp: Fisac, 3.500 nuove assunzioni segnale forte e positivo per Paese

14 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "La decisione di Intesa San Paolo di accogliere la richiesta di tutte le Organizzazioni Sindacali di settore di assumere tremilacinquecento giovani a fronte di settemiladuecento uscite volontarie è importante e costituisce un segnale forte e positivo non solo per tutto il settore, ma per il Paese". Ad affermarlo è il segretario generale Fisac Cgil, Nino Baseotto

"In un'Italia ancora travagliata dal dramma della pandemia e che deve fare i conti con una crisi di governo incomprensibile e inopportuna, la scelta di scommettere sull'occupazione giovanile ha un significato indiscutibile", aggiunge.

"A dimostrazione che investire si può e si deve e che lo sviluppo di positive relazioni tra le parti conduce ad approdi positivi per il lavoro, per il futuro delle persone e delle stesse imprese", conclude.