Governo: Saccone (Udc), 'non ci sarà operazione Responsabili, non è all'ordine del giorno'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Non c'è as-so-lu-ta-men-te un'operazione 'Responsabili', non è all'ordine del giorno, non ci sono, non si sono appalesati, non ci saranno maggioranze raccogliticce. Lo diciamo noi, lo dice la maggioranza, a partire dal Pd, lo dice assai più autorevolmente il Presidente della Repubblica". Lo assicura, parlando con l'Adnkronos, il senatore dell'Udc Antonio Saccone.

"Altra cosa -aggiunge- è esprimere preoccupazione per una crisi che getta il Paese in una situazione di incertezza di cui certamente non c'è bisogno. E non è anche detto che le elezioni siano l'opzione migliore, perchè potrebbero consegnarci un risultato non chiaro, con il rischio di ritrovarci quindi nella palude. Confidiamo comunque nella saggezza del Capo dello Stato, che in questo momento si trova in una situazione certo non invidiabile, che sicuramente saprà indicare le soluzioni migliori per uscire dalla crisi".