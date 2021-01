14 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "I Responsabili erano una bufala e tale si è rivelata. Il voto a giugno è probabile e il Centro ci sarà". Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Non aiuterò nessun governo, per me -assicura- si deve andare al voto; lavoro a lista centrale e non apparentata col centrodestra sovranista".