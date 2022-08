14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Martedì 1, X o 2. Se Conte ottiene 161 voti ha vinto e governa, poi voglio vedere come. Se invece non arriva a 161 si fa un governo diverso e si arriva al 2023. Alle elezioni si va al 2023, vanno aperte le scuole, non le urne". Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio.