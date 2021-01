Governo: Più Europa, no Conte ter, sì a maggioranza 'Ursula'

14 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “La crisi deve essere immediatamente parlamentarizzata: Conte vada subito in Parlamento a verificare se ha ancora una maggioranza o si dimetta e ceda il passo. Non sarebbe tollerabile aspettare una settimana per cercare transfughi per una maggioranza raccogliticcia”. Lo affermano la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, il segretario, Benedetto Della Vedova, e il deputato Riccardo Magi.

“Per quel che ci riguarda, siamo totalmente indisponibili -aggiungono- a qualsiasi ipotesi di Conte ter. È invece il momento di verificare la possibilità di un governo riformatore ed europeista, per la pandemia, l'economia e il Next Generation Eu, con una maggioranza che richiami quella su cui si basa la Commissione europea, una maggioranza ‘Ursula'”.