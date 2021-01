14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Mai parlato con Nencini. Lo confermo. Ho detto che avevo ascoltato le sue dichiarazioni, su cui concordavo. Ho nipoti piccoli non in età matrimoniabile per imparentarsi con i Nencini. I figli già sposati. Sarà stato un equivoco. Meglio che Nencini parli con Renzi, tra toscani e in lingua toscana si intendono meglio”. Lo sottolinea, in una nota, Clemente Mastella.