Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte sarà in Senato per le comunicazioni, su cui verrà posta la questione di fiducia, martedì alle 9.30. Lo ha stabilito la capigruppo di palazzo Madama, che ha previsto nove ore per la durata della seduta, compreso il tempo necessario per le sanificazioni dell'aula. Secondo il capogruppo di Iv Davide Faraone, l'esito del voto si saprà intorno alle 20.