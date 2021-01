Governo: Calenda, 'farlo cadere senza spiegare cosa vuoi è assurdo'

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Trovo questo modo di fare politica assurdo e non lo condivido in nulla”. Lo dice Carlo Calenda su Rai Radio1 a In Vivavoce. "Trovo questo modo di fare politica assurdo e non lo condivido in nulla. Io ci avrei pensato. Questo governo non l'ho mai condiviso, ma se ci stai dentro e lo fai cadere in piena pandemia, in mezzo al Recovery fund, senza spiegare cosa vuoi, questo per me è del tutto incomprensibile e non trovo sia corretto, lineare e trasparente". Esclude un riavvicinamento a Renzi? “Totalmente”.