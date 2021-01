Coronavirus: piattaforma nazionale per distribuzione e tracciamento vaccini

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Una piattaforma nazionale per la distribuzione dei vaccini anti-Covid, in grado di gestire anche le prenotazioni, la registrazione delle somministrazioni, nonché il successivo tracciamento. E' quanto prevede il decreto legge approvato nella notte dal Consiglio dei ministri, che tra le altre misure ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile.

"In considerazione della necessità di agevolare l'attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali - si legge nel comunicato diffuso dopo il Cdm da Palazzo Chigi - è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento".

"Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata - prosegue la nota - la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al ministero della Salute".