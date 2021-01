15 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Questa, viene spiegato, sarebbe l'unica novità di rilievo. Per il resto, il Dpcm che Conte si appresta ad adottare non presenta differenze di rilievo rispetto alla bozza sottoposta oggi alle Regioni. Resta dunque anche lo stop all'asporto per bar, enoteche e attività commerciali simili dopo le 18, stretta che le Regioni avevano chiesto di eliminare dal testo.