Carboni: "Derby? Lazio più 'volpona' e Roma più brillante'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Il derby di Roma? Generalmente nessuno vuole prendere l'iniziativa però è anche vero che le due squadre, una la Lazio, è un po' più 'volpona', e l'altra, la Roma un po' più brillante. Io sono di parte, ma riconosco che anche la Lazio è forte, comunque la Roma ha trovato continuità in questo momento, mentre la Lazio viene da risultati un po' alterni. Nei derby si dice che chi arriva da un brutto risultato riesce sempre a riprendersi, ma vengono entrambe da due buoni risultati, il pari della Roma con l'Inter e la vittoria della Lazio con il Parma". Così l'ex terzino della Roma, Amedeo Carboni, analizza all'Adnkronos, la sfida di domani tra Lazio e Roma.

"Sicuramente chi dovrebbe azzardare di più dovrebbe essere la Lazio che si trova più dietro in classifica, ma nessuno gioca per perdere. Sono due squadre differenti a livello tattico e di impostazione di gioco, ma anche la qualità dei giocatori può fare la differenza. La Lazio è più attendista ma è anche da più tempo che gioca insieme, mentre la Roma è brillante, arriva con molti uomini nella metà campo avversaria e poi Dzeko è sempre un punto di riferimento", aggiunge Carboni.

"Peccato che sarà un derby senza pubblico per via del coronavirus. E' un fattore importante soprattutto per un derby a Roma, ma oramai ci siamo quasi abituati anche se si perde tanto. Un derby senza pubblico perde come spettacolo ma per i giocatori in campo sarà lo stesso", ha sottolineato l'ex terzino oggi socio e manager di MolcaWorld, una società che si occupa di marketing per grandi aziende e di ammodernamento di stadi.