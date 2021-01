Governo: Iv spiazzata da chiusura Pd, timore renziani 'ora ci vogliono distruggere'** (2)

14 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Frena dunque al momento l'ex-azzurra Conzatti, tra i parlamentari dati come possibili 'costruttori'. Fonti del gruppo al Senato smentiscono defezioni. "Dalle chat emerge compattezza". Tuttavia, off the record, c'è si aspetta qualche addio. Anche alla Camera dove tra gli 'indiziati' c'è Michela Rostan, ex-Leu. "Alcuni di loro lasciano sicuro...", dice all'Adnkronos un parlamentare dem che ha ottimi rapporti con gli ex-colleghi di partito. "Usciranno allo scoperto all'ultimo, ma ci sono".

"Alla fine -si osserva in ambienti Iv- hanno scelto i responsabili invece degli 'irresponsabili' di Renzi... e sarà di certo un gruppo che gli darà meno problemi. Non ci sarà nessuno con la forza mediatica di Renzi", è la constatazione. E in più si fa largo il timore che la 'vendetta' potrebbe comprendere anche un altro tassello: la legge elettorale. Un sistema che possa mettere in difficoltà Iv. Il modello spagnolo, ad esempio.