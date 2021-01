14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "C'è una crisi, due ministre si sono dimesse e il premier non vuole andare oggi al Colle e non vuole venire in Senato. C'è ancora una Costituzione in questo Paese o un Dpdm l'ha cancellata? #Democrazia". Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su twitter.