Fisco: Misiani, 'necessario intervento su cartelle, crisi Governo non aiuta'**

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Un intervento sul tema della "montagna di cartelle esattoriali che rischiano di arrivare nel 2021 è necessario" così come "mettere sul tappeto tutta una serie di strumenti a riguardo, come una proroga ponte o una rateizzazione", altrimenti "si apre un problema sociale nel Paese e di sicurezza sanitaria, perché non possiamo permetterci code di clienti negli uffici pubblici". Lo spiega il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, al Forum dei commercialisti e degli esperti contabili. "La crisi di governo non aiuta, è un tema così evidente che non commento oltre: mi auguro - osserva - che si sia in grado di decidere di varare misure che non possono aspettare oltre".