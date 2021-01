14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "In Cdm abbiamo appena approvato una nuova richiesta di scostamento per 32 miliardi di euro. Abbiamo il dovere, ancora una volta, di dare sostegno immediato alle attività produttive, ai lavoratori, alle famiglie colpite. Sosteniamo l'economia e programmiamo il rilancio". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.