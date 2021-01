Coronavirus: bozza Dpcm, 'Università anche in presenza ma in base a sicurezza sanitaria'**

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Le Università, "in base all'andamento del quadro epidemiologico, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza" secondo le "esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca" e "ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza". E' quanto si legge nella bozza del Dpcm sulle misure anti Covid.