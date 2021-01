Arte: Diego Rivera, murale da 50 mln dollari in vendita, George Lucas interessato all'acquisto**

14 gennaio 2021 a

San Francisco, 14 gen. - (Adnkronos) - Il San Francisco Art Institute è intenzionato a vendere un gigantesco murale di Diego Rivera (1886-1957) valutato 50 milioni di dollari. La scuola d'arte della città californiana, pressata dai debiti, per resistere alla crisi economica che l'affligge da almeno quattro anni, ha pensato di cedere il capolavoro 'site specific' del celebre artista messicano. E tra gli interessati all'acquisto, ci sarebbe il regista e produttore cinematografico George Lucas, celebre per aver diretto i film "American Graffiti" (1973) e "Guerre stellari (Star Wars)" (1977), che lo vorrebbe nel suo museo di prossima apertura a Los Angeles, il Lucas Museum of Narrative Art.

Dopo le indiscrezioni riportate dalla stampa californiana sulla vendita, è partita la mobilitazione di studenti e docenti della scuola per tentare di salvare il murale, impedendo il suo distacco dalla parete dove venne realizzata.

Rivera, entrato nel mito anche per essere stato il compagno di Frida Kahlo, eseguì l'opera dal titolo "La realizzazione di un affresco che mostra la costruzione di una città" nel 1931. Il murale raffigura la costruzione di una città ritraendo esperti, artisti e maestranze (compreso lo stesso Rivera). La notizia della possibile vendita ha colto di sorpresa i membri del San Francisco Art Institute, che hanno annunciato una mobilitazione per bloccare quello che hanno definito "uno scempio, un insulto". Il consiglio di facoltà ha tentato di gettare acqua sul fuoco, precisando che nessuna decisione è ancora stata presa. "La nostra prima scelta - ha spiegato la presidente Pam Rorke Levy - sarebbe una cessione in situ, con un partner istituzionale o un magnate, che permetterebbe di tenere il murale a disposizione del pubblico". Resta il fatto che per il San Francisco Art Institute deve restituire un prestito da quasi 20 milioni di dollari e assicurare un budget di 19 milioni per il funzionamento dell'istituzione.