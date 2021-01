Scrittori: Victor Hugo, la sua casa-museo svela i suoi disegni inediti

13 gennaio 2021 a

Parigi, 13 gen. - (Adnkronos) - La riapertura della Maison de Victor Hugo a Parigi sarà l'occasione per una mostra unica, in grado di far entrare "nell'intimità del genio": farà conoscere, infatti, i suoi disegni inediti, quelli che lo scrittore autore dei "Miserabili" era riluttante a presentare in pubblico e che riservava solo alla famiglia e ai suoi cari. La casa-museo di Victor Hugo (1802-1885) ha in programma, per ora, dall'8 aprile al 29 agosto 2021, l'esposizione che proporrà una selezione di schizzi e bozzetti, soprattutto a carattere fantastico ma anche paesaggi romantici.

La mostra sarà accompagnata dalla pubblicazione di un libro monografico, intitolato "Victor Hugo. Disegni", come la mostra, curato da Gérard Audinet, direttore della Maison de Victor Hugo, e pubblicato dalle edizioni dei Musei di Parigi.

La mostra partirà dall'artista Célestin Nanteuil, che sembra aver giocato un ruolo importante nello sviluppo della pratica del disegno da parte di Victor Hugo, nata durante i suoi viaggi estivi. L'esposizione illustrerà poi come Hugo accetto di pubblicare alcune incisione il più delle volte per motivi filantropici: il confronto tra queste opere mostra il legame profondo tra il disegno dello scrittore e l'arte dell'incisione nel trattamento dell'ombra e della luce. Infine la mostra presenterà Juliette Drouet, la prima e più appassionata collezionista di disegni di Hugo.