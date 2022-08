Indagine Kaspersky: i dipendenti di piccole imprese richiedono meno flessibilità rispetto a quelli di grandi aziende, ma il sostegno emotivo è un bisogno comune a entrambe le realtà

13 gennaio 2021 a

(Milano, 13 gennaio 2021) - Milano, 13 gennaio 2021 - Secondo quanto emerso da una recente indagine di Kaspersky condotta in Europa, i dipendenti di aziende di piccole dimensioni che lavorano da remoto necessitano di minore flessibilità rispetto a chi lavora in imprese con oltre 50 dipendenti. Se guardiamo invece al sostegno emotivo o psicologico, risulta fondamentale per i dipendenti di entrambe le realtà.

La pandemia di COVID-19 ha colpito molte aziende, ma sono state le piccole imprese a subire le maggiori ripercussioni.

Secondo quanto emerso dal recente sondaggio di Kaspersky, la differenza tra i bisogni dei dipendenti di aziende di dimensioni diverse è un po' più evidente quando si parla di flessibilità. Nelle imprese di medie dimensioni è il 32% dei dipendenti a desiderare maggiore flessibilità contro il 27% dei dipendenti di piccole imprese e il 29% di coloro che lavorano nelle grandi organizzazioni.

Ricevere dal proprio datore di lavoro maggiore supporto tecnologico, come ad esempio la fornitura di attrezzature adeguate a svolgere il proprio compito anche a distanza, è una necessità che accomuna le aziende di tutte le dimensioni. In questo caso, infatti, il divario è meno evidente. La percentuale di dipendenti che dichiara di voler ricevere maggiore supporto tecnologico si attesta al 31% per le piccole imprese, contro rispettivamente il 32% e il 33% dichiarato da medie e grandi imprese.

Anche il sostengo emotivo o psicologico è indispensabile per le imprese europee di tutte le dimensioni: lo dichiarano il 17% delle piccole organizzazioni contro 19% delle imprese di medie dimensioni. Meno esigenti i dipendenti delle grandi aziende, per cui la percentuale si attesta al 16%. Il COVID-19 non ha solo influenzato la vita professionale e personale dei dipendenti, ma ha anche determinato l'insorgere di problematiche legate all'ansia per la propria salute e per quella dei propri cari, oltre a minare l'ottimismo generale per il futuro. Pertanto, il supporto psicologico è diventato un aspetto rilevante per tutti i dipendenti.

"Dal nostro punto di vista le piccole imprese sono probabilmente più abituate ad organizzare il proprio ambiente di lavoro, utilizzare dispositivi personali e prendersi cura dell'accesso ai servizi di lavoro. Questo ha consentito a queste imprese di concentrare tutte le proprie risorse sulla sopravvivenza del business. Tuttavia, per mantenere alti sia la produttività che il morale dei dipendenti è importante assicurarsi che il personale abbia tutto ciò di cui ha bisogno per lavorare. I dipendenti hanno bisogno di essere affiancati quando utilizzano gli strumenti informatici o devono configurare i propri dispositivi, anche se lavorano da laptop personali e riescono a gestire l'accesso a tutti i servizi web in autonomia", ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

Per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, Kaspersky raccomanda di adottare le seguenti misure:

• Instaurare un dialogo aperto e onesto con i dipendenti, che imparano dai manager come reagire alle situazioni di crisi. Organizzare sessioni di confronto in cui il top management possa spiegare ai dipendenti come l'azienda continuerà a lavorare nelle nuove circostanze.

• Condurre dei sondaggi per informarsi sullo stato emotivo dei dipendenti e sul loro carico di lavoro, per accertarsi che abbiano gli strumenti necessari per lavorare a distanza e che siano consapevoli dei processi aziendali. Questi sondaggi permettono di capire se i dipendenti si trovano in situazioni particolari e aiutano il management a prendere decisioni ponderate.

• Aiutare i dipendenti a gestire il sovraccarico di informazioni e la sensazione di impotenza in questo clima di incertezza. Aggiornare i team sulla situazione attuale e su come rimanere al sicuro e in salute.

• Creare canali di comunicazione online per i dipartimenti HR e IT in modo che tutti possano risolvere agevolmente i propri problemi. Fornire ai dipendenti indicazioni su come lavorare a distanza e utilizzare determinati software, ricorrendo ad esempio a webinar o a call di gruppo.

• Sensibilizzare i dipendenti verso l'utilizzo di pratiche di sicurezza adatte al lavoro da remoto, come ad esempio gli accorgimenti per proteggersi da e-mail o web phishing o per gestire account e password.

• account e password. Kaspersky e Area9 Lyceum hanno realizzato un

• Adottare una soluzione di sicurezza basata sul cloud. Anche le piccole imprese dovrebbero proteggersi dalle minacce informatiche, sia che i dipendenti lavorino su dispositivi aziendali che su dispositivi personali.

Il report completo "Securing the Future of Work" è disponibile

