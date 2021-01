Imprese: Deliveroo, puntiamo ad apertura servizio in più di 30 nuove città nel 2021

13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Labitalia) - "Espansione territoriale e sostegno ai ristoranti. Dopo aver giocato un ruolo fondamentale - quale vero e proprio servizio essenziale per consumatori e ristoranti nel corso del 2020 - Deliveroo inizia il nuovo anno confermando il suo duplice impegno: dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di italiani di utilizzare il servizio e continuare a sostenere il settore della ristorazione, tra i più colpiti dalla pandemia. La piattaforma lavora infatti all'apertura di più di 30 nuove città da raggiungere, secondo i piani attuali, entro la fine del 2021". E' quanto annuncia Deliveroo in una nota. "In totale, quindi, ci si aspetta -spiega l'azienda di raggiungere oltre 300 città in Italia, dove sarà possibile ordinare il proprio cibo preferito, comodamente da casa o dall'ufficio, attraverso l'app della piattaforma leader dell'online food delivery. Un'opportunità in più per consumatori e ristoratori, per i quali Deliveroo ha rappresentato una vera e propria ancora di salvezza. Lo dimostra il successo delle nuove funzioni implementate da Deliveroo nel corso della pandemia, proprio per sostenere il mondo della ristorazione".

"Tra queste, la possibilità -spiegano da Deliveroo- di dare la mancia al ristorante, arrotondando il conto al momento del pagamento dell'ordine: attraverso questa funzione, nel corso del 2020 sono stati complessivamente devoluti ai ristoranti partner della piattaforma circa 250.000 euro". "I dodici mesi appena trascorsi hanno dimostrato, di fronte alle difficoltà determinate dalla pandemia, l'importanza e l'essenzialità del nostro servizio", ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia. "Abbiamo accompagnato il settore della ristorazione -ha spiegato ancora Sarzana- implementando nuove funzioni, come la mancia per il ristoranti, o il servizio di “ritiro”, cioè l'asporto tramite piattaforma, sul quale sono state azzerate le commissioni per i mesi di dicembre e gennaio. Forti di questa esperienza, vogliamo continuare a sostenere il settore e ad investire nel mercato italiano, creando nuove opportunità di business, sviluppo e lavoro”.

E continua per tutto il mese di gennaio l'iniziativa 'Deliveroo per Croce Rossa Italiana'. Deliveroo infatti, oltre a sostenere direttamente Croce Rossa Italiana, ha lanciato sull'app una campagna di raccolta fondi a favore della Cri, per il sostegno alimentare alle fasce della popolazione più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. Fino al 31 gennaio 2021 sarà possibile donare attraverso dei 'ristoranti virtuali' visibili sulla piattaforma, nelle principali città italiane raggiunte dal servizio. Per donare, basta scegliere tra le diverse opzioni di donazione e cliccare sulla somma prescelta, proprio come ogni normale ordine su Deliveroo.