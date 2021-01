Governo: Tajani, 'salute pubblica? Deciderà il centrodestra insieme'

13 gennaio 2021 a





Roma, 13 gen (Adnkronos) - Un governo si 'salute pubblica'? "Il centrodestra deciderà insieme, vedremo lo scenario quale sarà". Lo ha detto Antonio Tajani a Radio Anch'io.

"Noi non sosterremo mai un governo di sinistra di cui non condividiamo programmi e valori. Altra cosa è una collaborazione a livello istituzionale con le ne nostre idee e proposte, a cominciare da quelle per il Recovery fund -ha spiegato il vice presidente di FI-. Se il governo deve affrontare il Coronavirus con uno, due o tre transfughi è un progetto molto limitato. Se il sogno è questo, il ritornello è il solito ma poi non succede mai. E' una questione che riguarda la sinistra, la sinistra deve risolvere i suoi problemi".