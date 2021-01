13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo posto tre questioni al premier. La prima è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un governo per non darli a Salvini". Lo dice Matteo Renzi che torna anche sulla delega ai Servizi: c'è stato, dice un uso "discutibile della delega ai servizi".