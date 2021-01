13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Quali sono gli sbocchi della crisi spetta a Conte deciderlo. Ho messo un solo paletto: no ribaltoni e no alla destra sovranista e antieuropeista. Poi si pronti a discutere di tutto: un governo con la stessa maggioranza, un governo tecnico oppure andare all'opposizione. Non ci interessa il nostro destino ma quello del Paese". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa.