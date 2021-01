13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto una grande battaglia sui fondi europei, ci hanno detto che eravamo dei 'pierini' poi ci hanno dato ragione e molte cose cambiate" ma "rimane un grande problema: perché non si prende il Mes? E' ingiustificabile e irresponsabile non prenderlo per motivi ideologici". Lo ha detto Matteo Renzi.