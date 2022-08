13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Si dice: ma c'è la pandemia. Proprio perchè ce la pandemia bisogna rispettare le regole regole democratiche. Se durante una pandemia, se durante una crisi non le rispetti, allora la democrazia non serve più a niente". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa.