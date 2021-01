Governo: Marcucci, 'Pd sta mediando, credo ancora a maggioranza con Iv'

13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Non ci vogliono responsabili ma senso di responsabilità per l'Italia. Non vanno accentuati i toni, il Pd sta ancora mediando, Italia Viva ha contribuito a migliorare il Recovery, Conte ha accolto le modifiche. Va rilanciato l'azione di questa maggioranza e di questo governo. Io ci credo ancora, serve una maggioranza politica con Italia Viva”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci in collegamento con l'Aria che tira.

“Non credo ad una maggioranza che si crea di volta in volta il mio è un appello a Conte e a Renzi”, ha aggiunto Marcucci spiegando: "Non sono questi i tempi per lanciare gli ultimatum. Ieri hanno sbagliato tutti, anche Conte. Quando i toni sono troppo spinti, creano condizioni di non ritorno".