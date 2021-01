13 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Io non mi arrendo, il Pd non si arrende, Zingaretti non si arrende, dobbiamo fare di tutto per salvare questa maggioranza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci in collegamento con l'Aria che tira.