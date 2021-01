Governo: Conte al bivio, sale tentazione sfida in Aula/Adnkronos (2)

13 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Con un Conte ter? Sia il M5S che il Pd hanno fatto quadrato attorno al presidente del Consiglio. Anche Beppe Grillo, a chi questa mattina gli chiedeva lumi sul post in cui richiamava alla responsabilità, ha risposto: "Io disarcionare Conte? Ma se sono un contiano di ferro", raccontano all'Adnkronos.

Conte ha appreso delle dimissioni della delegazione di Iv via mail, qualche minuto prima che iniziasse la conferenza stampa dell'ex premier. Tendere poco prima la mano, a favore di taccuini e telecamere, è valso a ben poco. Renzi va avanti con la sua battaglia, la sua squadra gli è accanto. Le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, il sottosegretario Ivan Scalfarotto, fanno il passo indietro, nella lettera in cui motivano la loro scelta ribadiscono le stesse accuse che qualche minuto dopo Renzi snocciolerà in conferenza stampa.

Intanto bocche cucite a Palazzo Chigi su quello che Conte farà nelle prossime ore, su quel che ha in mente. "Non posso dire nulla", risponde laconico il portavoce Rocco Casalino, nel mirino di Renzi per presunte fughe di notizie. Ma la strada sembra tracciata, e sembra puntare dritta al Parlamento.