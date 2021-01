13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Io come capodelegazione non ho avuto una telefonata nè un segnale per dire 'abbiamo capito', costruiamo insieme un programma nelle sedi competenti. Io penso che questo sia un problema per le democrazia". Lo dice Teresa Bellanova in conferenza stampa.