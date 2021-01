Governo: Amendola, 'serve metodo Recovery, responsabilità istituzionale e non di parte'

13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Abbiamo una campagna vaccinale in campo, effetti economici che pesano. E' il momento in cui bisognerebbe ascoltare il Paese, l'interesse nazionale e muoversi di conseguenza". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Rainews24 a proposito della crisi di governo.

"C'è un metodo, lo abbiamo dimostrato ieri con il Recovery fund, ci si siede, si dialoga e si migliora il prodotto che una classe dirigente deve offrire al Paese. In questa fase l'interesse generale è fondamentale, come lavorare con il confronto e dialogando", ha aggiunto Amendola.

"Il metodo per affrontare queste questioni c'è, è il metodo Recovery. Abbiamo lavorato in 20 giorni con tutti i ministri per appianare divergenze, ieri c'è stato passo in avanti che dà fiducia al Paese. Questo è interesse generale del Paese, per chi fa politico è piu importante di quello di parte", ha sottolineato l'esponente del Pd che poi ha aggiunto: "Credo ci debba essere massima voglia di essere costruttori di soluzioni. Questa è la linea su cui giudico me steso e altri. Il quadro è chiaro".