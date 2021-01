Food: arriva a Roma Moovenda, società benefit che reinventa il delivery

13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce a Roma il food delivery d'alta qualità, responsabile ed ecologico d'Italia, una società benefit che oltre agli obiettivi di profitto si prefigge lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Si chiama Moovenda e fa parte della holding Mvnd, la più grande del Paese dedicata al cibo a domicilio, che comprende anche Foodys.it, il principale player del centro-sud Italia, e OffLunch, che trova soluzione al pasto in ufficio.

L'attenzione per l'ambiente fa il paio con quella per il cibo: per preservare i piatti che vengono consegnati, Moovenda ha deciso di avvalersi della collaborazione della start-up HotBox, che produce box con innovativa tecnologia HotAir e Steemfree, grazie alla quale calore e fragranza del le pietanze vengono protette al massimo, mentre l'umidità viene eliminata. Lo stesso vale anche per la catena del freddo: sushi, pokè e crudi, per esempio, vengono conservati in piena sicurezza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

In questo modo i piatti di partner selezionati e d'altissima qualità possono far arrivare nelle case dei romani pasti buoni, caldi o freddi, come se stessero seduti nei ristoranti stessi. Tra i nomi che hanno scelto di affidarsi a Moovenda per le proprie spedizioni a domicilio ci sono Gabriele Bonci, Sushisen, Jacopa, Eggs, Osteria di Birra del Borgo, Legs, Open Baladin, Siciliainbocca, Osteria La Sol Fa, Alfredo alla Scrofa, Gunther Gelato Italiano, Fonzie The Burgher's House, Flower Burger, Maritozzo Rosso. Tanti altri ristoratori sono prossimi all'inserimento nella piattaforma.

I piatti arrivano in qualsiasi punto di Roma, purché sia all'interno del Grande Raccordo Anulare, senza limiti di distanza dal ristorante selezionato. A consegnarli saranno rider regolarmente assunti (e quindi stabili, tutelati dal punto di vista previdenziale e coperti in caso di infortuni sul lavoro) a bordo di uno dei motorini elettrici acquistati direttamente da Moovenda.

Simone Ridolfi, Ceo di Moovenda, afferma: "Vogliamo avere un impatto positivo sul settore, trasformando il food delivery in 'human delivery'. Abbiamo deciso di dare a questo progetto il nome del nostro primo player, nato sempre a Roma, ma diversi anni fa, quando il food delivery era una realtà apprezzata. Oggi, invece, si parla troppo dei suoi difetti: il nostro scopo è ricostruire un'immagine più umana, più vicina alle persone. Per questo abbiamo scelto la strada di una società benefit. Quanto ai partner: la qualità passa prima dal prodotto".

Eleonora Traditi, marketing manager di Moovenda, aggiunge: "Crediamo in un delivery responsabile, centrato sulla persona. Un delivery buono, in tutti i sensi".