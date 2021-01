Smog: da Lombardia 100 mln per sostituire veicoli e caldaie inquinanti

12 gennaio 2021 a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Un pacchetto di incentivi per sostituire veicoli e caldaie inquinanti, sia private che pubbliche. Nel corso del biennio 2021-22 Regione Lombardia metterà sul piatto fino a 100 milioni di euro con questo obiettivo e le risorse saranno destinate anche al riscaldamento, all'agricoltura e all'energia.

"Entro il mese di febbraio - ha spiegato l'assessore Raffaele Cattaneo - apriremo un nuovo bando per la sostituzione dei veicoli privati. Per il biennio 2021/22 mettiamo a disposizione 36 milioni di euro, tra risorse statali derivanti dagli accordi per la qualità dell'aria e risorse regionali. Una cifra doppia rispetto all'anno scorso. Un'auto elettrica, ad esempio, potrà beneficiare di uno sconto regionale fino a 8mila euro che, sommato a quello nazionale (8mila anche in questo caso) e ai 2mila di sconto obbligatorio, porta a un costo competitivo molto competitivo".

Per gli altri veicoli gli incentivi variano da 2mila a 5mila euro in base alla categoria emissiva. Sette milioni di euro sono destinati alla sostituzione dei veicoli commerciali e altri cinque milioni aiuteranno gli enti pubblici a sostituire i veicoli inquinanti. "Sono fondi - ha proseguito l'assessore - stanziati prevalentemente dal ministero dell'Ambiente derivanti dagli accordi per la qualità dell'aria, a cui si aggiungeranno risorse regionali, con cui stiamo completando gli accordi".