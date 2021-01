12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Non c'è il tema di chi non vuole andare a scuola e di chi vuole andare, c'è il Covid. Far andare furi controllo il contagio rischia di farci tornare a una situazione di chiusura totale che dobbiamo evitare. Lunedì nel Lazio riapriremo la scuola ma sapendo che un margine di rischio ci sarà". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24.