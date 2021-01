Scuola: Milano, studenti occupano liceo Manzoni contro Dad

12 gennaio 2021 a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Alcune decine di studenti hanno occupato il liceo Manzoni di Milano per protestare contro il rinvio dell'apertura degli istituti superiori e contro la didattica a distanza. Gli studenti si sono disposti rispettando le distanze di sicurezza all'interno del cortile dell'istituto di via Orazio.

"Stamattina abbiamo occupato il cortile del Manzoni in protesta alla chiusura delle scuole e per ribadire il nostro dissenso contro le continue decisioni e promesse fasulle che vengono fatte ogni giorno nei nostri confronti", scrive il Collettivo Manzoni sui canali social. "Come studenti e studentesse è ormai da fin troppo tempo che veniamo trascurati/e, poiché in Italia la scuola non è assolutamente al primo posto tra le priorità. Chiediamo protocolli univoci e chiari che propongano soluzioni reali per migliorare la situazione in cui ci ritroviamo da quasi un anno. Non ci fermeremo finché la scuola non sarà resa un posto migliore e finché non verrà riaperta in sicurezza".