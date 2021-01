Musica: Le Vibrazioni posticipano ancora tour, date rinviate all'autunno

12 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - A causa del perdurare dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, il tour teatrale de Le vibrazioni 'Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio – Tour 2020', viene nuovamente spostato. Il nuovo tour, inizialmente previsto per primavera 2020 e spostato a inizio 2021, viene ora posticipato al prossimo autunno, secondo il seguente calendario: 24 novembre 2021 – Catania - Teatro Metropolitan, sostituisce la data del 14 gennaio 2021; 25 novembre 2021 – Palermo - Teatro Golden sostituisce la data del 16 gennaio 2021; 26 novembre 2021 - Marsala - Teatro Impero sostituisce la data del 15 gennaio 2021; 29 novembre 2021 – Bologna - Teatro EuropAuditorium sostituisce la data dell'8 febbraio 2021; 30 novembre 2021 – Milano - Teatro Nazionale sostituisce la data del 2 febbraio 2021; 03 dicembre 2021 – Padova - Teatro Geox sostituisce la data del 05 febbraio 2021.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date. Sono invece stati annullati i seguenti concerti per i quali è possibile chiedere il rimborso dei biglietti:18 gennaio 2021 - Napoli - Teatro Augusteo; 28 gennaio 2021 - Bari - Teatro team; 29 gennaio 2021 - Cosenza - Teatro Rendano; 04 febbraio 2021 - Firenze Teatro Tuscanyhall.