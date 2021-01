Monza: aggredisce e rapina l'ex fidanzata, arrestato

12 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, per rapina e lesioni personali. L'uomo era stato da poco lasciato dalla ex compagna, una donna di 50 anni, quando l'ha avvicinata per strada e l'ha aggredita con spintoni e schiaffi, fino a farla cadere a terra. Poi le ha strappato il telefono cellulare ed è scappato. I carabinieri, subito intervenuti sul posto, lo hanno fermato poco dopo. La donna ha raccontato che, dopo una convivenza di poco più di tre mesi, aveva interrotto la relazione, perché il 37enne la maltrattava e le aveva impedito qualsiasi contatto con amici e parenti e l'uso dei social network.

La donna ha riportato alcune contusioni. Portata al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, è stata dimessa con sette giorni di prognosi. L'uomo è stato arrestato e nei sui confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.