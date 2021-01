Milano: il sindaco Sala torna in libreria, ha scritto un libro per ragazzi

12 gennaio 2021 a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna sugli scaffali delle librerie. Dopo la sua ultima fatica, 'Milano e il secolo delle città', ha scritto un libro per ragazzi, "Lettere dalle città del futuro", dove si racconta come si vivrà nel futuro attraverso lettere scritte dagli adolescenti di domani custodite in una scatola speciale. L'uscita del libro, 192 pagine, edito da DeAgostini, è prevista il 26 gennaio.