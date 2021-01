Governo: Salvini, 'pronti a governare anche domani, vediamo se stanotte fanno inghippi'

12 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Noi siamo pronti anche domani" a governare. "Se troveranno stanotte gli inghippi, magari si trovano al telefono una decina di persone e vanno avanti un altro mese, vorrà dire che saremo pronti tra un mese. Io non ho fretta per me stesso, ho fretta per l'Italia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro. "Fino a ieri erano degli irresponsabili, venduti: quando c'è il Pd o il signor Conte o il signor Casalino che si attaccano al telefono per convincere qualche senatore -ha aggiunto il leader del Carroccio- diventano delle anime belle".