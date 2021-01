Governo: Portas, 'Conte e Renzi lavorino insieme, rimpasto non serve'

12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Matteo Renzi ha scelto di votare il Recovery Plan, decisione intelligente! Ora è necessario per il bene dell'Italia che il presidente del Consiglio e il leader di Italia viva lavorino finalmente insieme, al di là delle scelte politiche, delle posizioni politiche, come dico da tempo, serve collaborazione, e portare il Paese fuori da questa pandemia il prima possibile, il rimpasto non serve a nessuno". Lo afferma Giacomo Portas, leader dei Moderati e deputato indipendente di Italia viva.