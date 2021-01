Governo: Carfagna, 'teatrino solo per questione di posti'

12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Se, come tutto fa sembrare, questa sera il Cdm approverà il Recovery Plan italiano e subito dopo si aprirà comunque la crisi, risulterà evidente che il teatrino che paralizza l'Italia da settimane è soltanto una questione di posti, ambizioni personali, riassetti di potere". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"L'intera maggioranza di governo, in tutte le sue componenti, si conferma inadeguata per i tempi eccezionali che viviamo. Gli italiani -aggiunge l'esponente azzurra- non si stanno chiedendo chi sarà il premier, chi entrerà o uscirà dalla squadra dei ministri, ma quando riapriranno le scuole, quando arriveranno i ristori, quando sarà possibile una vera vaccinazione di massa. Ancora una volta viene scartata l'unica via maestra per un piano di ripresa efficace e largamente condiviso: quella di un confronto preventivo a 360 gradi con le forze politiche e con i soggetti economici e sociali che dovrebbero, tutti insieme, tirare fuori il Paese da questo disastro”.