Governo: Buffagni, 'vinca buonsenso, ma se Iv si sfila no a governo con Renzi'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ho sempre sostenuto che dialogo e confronto siano le basi per un'azione di governo forte e utile al Paese. Tuttavia, in questo momento più che mai la nostra priorità dev'essere solo lavorare per l'Italia e gli italiani. Serve agire, non parlare o minacciare. Renzi fa i capricci? Evidentemente non ha ben capito il momento che sta attraversando il Paese. E allora mi domando, in tutta franchezza: perché se Renzi ritirasse i Ministri dovremmo formare un nuovo governo con lui? È evidente che se lo facesse, non ci sarebbe possibilità di far nascere un nuovo esecutivo con Italia Viva". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni.

"Auspico vinca il buonsenso e l'interesse del Paese, e che si possa continuare a lavorare sulle priorità dell'Italia, che devono essere investimenti in Sanità e sostegno alle imprese", conclude l'esponente M5S.