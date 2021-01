12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "La crisi era sul Recovery plan? Ora dice che lo approvano ma fanno anche la crisi. Vedremo, siamo al teatro dell'assurdo in una situazione drammatica, sia per la pandemia che per l'economia. Saremmo a livelli di irresponsabilità molto, molto seri. Vediamo stasera". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a 'Oggi e un altro giorno' su Raiuno.