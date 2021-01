12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Non capisco chi si mette a mezzo tra Conte e Renzi. Non che Conte le azzecchi tutte, ma chi lavora per rottamare ha in testa qualcosa d'altro. E' lecito, ma non in una situazione del genere". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi e un altro giorno.